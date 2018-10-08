СМИ сообщили о желании армии США производить российское огнестрельное оружие

12:13 | 10.10.2018

Силы специального назначения Армии США планируют запустить производство оружия России на территории страны. Об этом сообщает The National Interest.



По данным издания, командование специальных операций США уже предложило гранты компаниям, которые смогут «раскрыть и улучшить технологию пулемета Калашникова, крупнокалиберного пулемета НСВ «Утес» и произвести их копии», передает РИА «Новости».



Инициатива, как считают авторы статьи, может быть связана с планами США по снабжению копиями оружия группировок в нестабильных регионах — например, в Сирии и Ираке. При этом в Белом доме не хотят обращаться на российский рынок вооружения напрямую.