Вандалы осквернили кладбище советских солдат на юго-западе Польши

17:19 | 9.10.2018

Вандалы осквернили кладбище советских солдат в городе Еленя-Гура на юго-западе Польши. Об этом сообщил Ежи Тыц — руководитель общественной организации «Курск», занимающейся восстановлением советских мемориалов.



В организации сообщили, что на кладбище разбиты надгробия. Местный журналист Марек Маркевич сообщил в соцсети, что разрушено 21 надгробие. «Полная дикость и варварство! Была разрушена 21 могила советских солдат, которых похоронили на Старом кладбище. Нет слов!» – высказался Маркевич.