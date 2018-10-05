В Японии редкий белый тигр загрыз смотрителя зоопарка

17:14 | 9.10.2018

В Японии редкий белый тигр убил смотрителя зоопарка. Об этом сообщило издание Daily Mail.



Окровавленного Акиру Фурушо в бессознательном состоянии обнаружили в клетке с хищником после закрытия зоопарка. Мужчину доставили в больницу, но спасти его не удалось.



Дальнейшая судьба тигра неизвестна, о состоянии его здоровья также не сообщается. В зоопарке по факту происшествия проходит соответствующая проверка. Выясняются обстоятельства ухода за животными и методы обращения с ними.