Глава Министерства инфраструктуры Украины обвинил РФ во взрывах на военном складе

17:11 | 9.10.2018

Глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Россия виновата в пожарах на военных складах в Черниговской области. Министр поставил пожар и последовавшие за ним взрывы на складе в один ряд с войной в Приднестровье, вооруженным конфликтом в Грузии, присоединением Крыма, конфликтом на востоке Украины, войной в Сирии, «убийствами в Лондоне, Киеве, Солсбери», хакерскими атаками в Нидерландах и вмешательствами в выборы «по всему миру», передает gazeta.ru. «Ответ один: Россия — Москва — Кремль», — резюмировал чиновник в своем Facebook, подчеркнув, что «никаких компромиссов быть не может».



Как напоминает iz.ru, ЧП произошло около 3:30 во вторник, 9 октября, неподалеку от села Дружба к югу от города Ичня (160 км к востоку от Киева). Известно, что горят склады 6-го арсенала Командования сил поддержки ВСУ в/ч А1479. Около 10 тыс. человек были эвакуированы, развернут штаб ликвидации последствий происшествия. Пострадавших нет. Материальный ущерб уточняется.