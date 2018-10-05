В Болгарии задержали подозреваемого в убийстве журналистки Виктории Мариновой

17:07 | 9.10.2018

Болгарская полиция задержала подозреваемого в зверском убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой, сообщил Reuters со ссылкой на источник в силовых структурах страны. Отмечается, что, по неподтверждённым данным, задержанный является гражданином Румынии, но у него есть и молдавский паспорт. В Министерстве внутренних дел Болгарии данную информацию не комментируют, передает russian.rt.com.



Как напоминает РИА «Новости», административного директора и ведущую регионального телеканала TVN 30-летнюю Викторию Маринову убили 6 октября в городе Русе на севере Болгарии. Следствие считает, что преступление, возможно, связано с расследованиями журналистки. Последней темой, над которой работала Маринова, был так называемый GPGate — скандал вокруг хищения средств фондов Европейского союза.