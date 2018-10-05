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Россия и мир


17:02 | 9.10.2018

Жириновский вступился за футболистов Кокорина и Мамаева

Лидер партии ЛДПР Жириновский прокомментировал инцидент с участием российских футболистов Кокорина и Мамаева. «Ну хорошо, давайте поломаем им судьбу, потеряем хороших футболистов. Нужна разрядка им, это тяжелый труд спортсменов. Ни в коем случае не оправдываем драки и физическое насилие. Но когда говорят: «Наказать!» Вся страна — репрессии! Добить футболиста», — приводит слова политика телеканал РЕН ТВ.

Напомним, драка в московском кафе произошла утром 8 октября. По словам очевидцев, спортсмены шумели, после чего руководитель департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак сделал им замечание. В результате потасовки Пак получил сотрясение мозга. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

Позже стало известно о еще одном инциденте. Перед тем как пойти в кофейню, игроки напали на 36-летнюю телеведущую Ольгу Ушакову и ее водителя, передает iz.ru.

© «Вечерние Ведомости»

 


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