Жириновский вступился за футболистов Кокорина и Мамаева

17:02 | 9.10.2018

Лидер партии ЛДПР Жириновский прокомментировал инцидент с участием российских футболистов Кокорина и Мамаева. «Ну хорошо, давайте поломаем им судьбу, потеряем хороших футболистов. Нужна разрядка им, это тяжелый труд спортсменов. Ни в коем случае не оправдываем драки и физическое насилие. Но когда говорят: «Наказать!» Вся страна — репрессии! Добить футболиста», — приводит слова политика телеканал РЕН ТВ.



Напомним, драка в московском кафе произошла утром 8 октября. По словам очевидцев, спортсмены шумели, после чего руководитель департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак сделал им замечание. В результате потасовки Пак получил сотрясение мозга. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.



Позже стало известно о еще одном инциденте. Перед тем как пойти в кофейню, игроки напали на 36-летнюю телеведущую Ольгу Ушакову и ее водителя, передает iz.ru.