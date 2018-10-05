Путин 12 октября в Могилеве встретится с Лукашенко

16:57 | 9.10.2018

Путин 12 октября в Могилеве проведёт встречу с президентом Белоруссии Лукашенко. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. В этот день в Могилеве состоится пленарное заседание V Форума регионов России и Белоруссии, в котором примут участие главы двух государств.



Как отмечает life.ru, в этом году форум будет посвящён приоритетным направлениям развития регионального сотрудничества «как ключевого фактора интеграции и союзного строительства». В работе мероприятия примут участие руководители Совфеда РФ и Совета Республики Национального собрания Белоруссии, постоянного комитета Союзного государства, главы ряда ведомств и министерств, а также представители общественности.