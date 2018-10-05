Россия и мир
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Путин 12 октября в Могилеве встретится с Лукашенко
Как отмечает life.ru, в этом году форум будет посвящён приоритетным направлениям развития регионального сотрудничества «как ключевого фактора интеграции и союзного строительства». В работе мероприятия примут участие руководители Совфеда РФ и Совета Республики Национального собрания Белоруссии, постоянного комитета Союзного государства, главы ряда ведомств и министерств, а также представители общественности.
© «Вечерние Ведомости»
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