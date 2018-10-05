Дональда Трампа обеспокоило исчезновение саудовского журналиста в Стамбуле

16:53 | 9.10.2018

Президент США Дональд Трамп заявил, что «обеспокоен» судьбой саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, который пропал в консульстве Саудовской Аравии в Турции. Об этом американской лидер сказал в Белом доме журналистам, передает Reuters. «Я обеспокоен этим. Мне не нравится слышать это. Надеюсь, это уладится само собой. В настоящий момент никто ничего об этом не знает», — заявил Трамп.



Хашкаджи писал для газеты The Washington Post и выступал с критикой саудовских властей. Журналист пропал 2 октября, когда находился в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Невесте Хашкаджи, которая пять часов ждала его за пределами здания, сказали, что он ушёл, однако она не поверила. Ранее Турция запросила разрешение на обыск генерального консульства Саудовской Аравии, где и исчез журналист, отмечает life.ru.