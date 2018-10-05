Французский суд обязал Романа Абрамовича доплатить 1,2 миллиона евро налогов

16:48 | 9.10.2018

Кассационный суд Франции обязал российского миллиардера Романа Абрамовича доплатить 1,2 млн евро налогов за принадлежащую ему виллу Château de la Croë в Кап д'Антибе на юге Франции. Об этом сообщает агентство Bloomberg.



Суд счел, что в 2006–2007 годах Абрамович занизил стоимость своей виллы Шато-де-ла-Кро на мысе Антиб, сообщает РБК. Адвокаты бизнесмена настаивали, что дом, в котором когда-то жили бывший король Великобритании Эдуард VII, король Бельгии Леопольд III и греческий миллиардер Аристотель Онассис, находился в плачевном состоянии и Абрамовичу пришлось вложить немало собственных средств в его восстановление.



Официальной информации о том, сколько заплатил за дом Абрамович, нет. В 2011 году газета Daily Telegraph утверждала, что он отдал 30 млн фунтов стерлингов, отмечает РБК.