Глава ФСБ сообщил об уничтожении на Северном Кавказе 50 боевиков

16:43 | 9.10.2018

Благодаря действиям правоохранительных органов на Северном Кавказе с начала 2018 года удалось предотвратить шесть терактов, заявил в ходе заседания Национального антитеррористического комитета (НАК) его председатель, директор ФСБ России Бортников, передает РБК. «Шесть терактов предотвращено в России с начала 2018 года, убито 50 боевиков, задержано 63 бандита и 142 пособника боевиков», — заявил Бортников.