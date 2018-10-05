В Кремле отреагировали на инцидент с Кокориным и Мамаевым

16:40 | 9.10.2018

Пресс-секретарь Путина Песков прокомментировал историю с российскими футболистами Кокориным и Мамаевым, которых подозревают в целой серии избиений, произошедших в минувшие выходные. По мнению представителя Кремля, чтобы разобраться в этой ситуации, следует абстрагироваться от эмоций.



«Мы на это обратили внимание и сами видели достаточно неприятные видеокадры, которые были опубликованы. Но здесь, наверное, нужно абстрагироваться от эмоций, абстрагироваться от того, кто футболисты, а кто не футболисты», — считает он. По мнению Пескова, правоохранительным органам не составит труда выяснить все обстоятельства произошедшего.



Как напоминает govoritmoskva.ru, против Кокорина и Мамаева возбуждено два уголовных дела о побоях. По данным СМИ, сначала у гостиницы «Пекин» в Москве они избили водителя ведущей Первого канала, а чуть позже в кафе «Кофемания» — чиновника Минпромторга Дениса Пака.