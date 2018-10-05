Ким Чен Ын пригласил папу римского Франциска в Пхеньян

15:38 | 9.10.2018

Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил в Пхеньян папу римского Франциска, сообщил во вторник на брифинге в Сеуле официальный представитель южнокорейской президентской администрации Ким Ый Гём. Уточняется, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время предстоящего визита в Европу передаст папе римскому приглашение от Ким Чен Ына.



Как напоминает govoritmoskva.ru, в нынешнем году северокорейский лидер и глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин приняли историческое решение по денуклеаризации Корейского полуострова и улучшению отношений между двумя странами.