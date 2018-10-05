Представитель МИД Захарова предложила бить футболистов «стульями в табло»

15:36 | 9.10.2018

Официальный представитель МИД Захарова отреагировала на хулиганские выходки футболистов Мамаева и Кокорина утром 8 октября в центре Москвы. Она предложила бить футболистов «стульями в табло» за пропущенные мячи. «А почему чиновники раньше не додумались давать стульями по голове футболистам за пропущенные мячи и незабитые голы? Представляете: не пробил пенальти — получи стулом в табло. Не электронное, а свое», — написала Захарова на своей страничке в Facebook.



Как напоминает MK.ru, драка произошла 8 октября в кофейне на Арбате, где Мамаев и Кокорин отмечали юбилей дружбы. В результате инцидента пострадали сотрудник департамента Министерства промышленности и торговли РФ Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин. По последней информации, Пак получил закрытую черепно-мозговую травму и большое количество ушибов. Позже выяснилось, что перед этим спортсмены совершили нападение на 36-летнюю ведущую Первого канала Ольгу Ушакову и ее водителя. По данным СМИ, в настоящее время мужчина находится в больнице.