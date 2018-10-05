ФК «Краснодар» собирается разорвать контракт с Мамаевым

15:01 | 9.10.2018

Руководство футбольного клуба «Краснодар» намерено разорвать контракт с полузащитником Павлом Мамаевым после инцидента в столичном кафе.



«То, что мы увидели на записи, возмутительно. И этому не может быть никаких оправданий. Мы наложим на игрока максимальный штраф и отстраним от тренировок с первой командой (к сожалению, в контракте заложен не очень большой срок)», — говорится в сообщении на официальном сайте краснодарского коллектива. В клубе также заявили, что изучают возможность расторжения контракта с хавбеком, передает russian.rt.com. По данным портала Transfermarkt, контракт с Мамаевым рассчитан до 31 декабря 2019 года.



Как напоминает РБК, накануне ГУ МВД по Москве завело уголовное дело в связи с избиением директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Стало известно, что в компании, которая напала на этих людей, были Мамаев, а также нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин. Утром 9 октября стало известно, что еще до инцидента с Паком компания, в которой были футболисты, напала на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, ему сломали нос.