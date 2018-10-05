Россия и мир
14:51 | 9.10.2018
В Приамурье обрушился мост при проезде грузовика весом более 44 тонн
«Абсолютно уверен, что был перевес по этому автомобилю, из-за которого рухнул мост. Точно его масса превышала 44 тонны, разрешенных по закону. Нужно ввести ограничения по движению таких автомобилей во всех муниципалитетах, в городах», — сказал Орлов.
Отмечается, что масса плиты, которая упала на железную дорогу, составляет порядка 600 тонн. Орлов сообщил, что пока неизвестно, когда Транссиб будет полностью расчищен.
Как напоминает НТВ, обрушение произошло рано утром. Два пролета моста рухнули прямо на проходящий товарный поезд. В тот момент по мосту проезжал самосвал, водителя с серьезными переломами доставили в больницу. Мост, который был построен более 30 лет назад, будет демонтирован.
© «Вечерние Ведомости»
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