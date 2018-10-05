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Россия и мир


14:41 | 9.10.2018

Минобороны закрыло разработку самого большого беспилотника в России

В Казани на ОКБ им. Симонова закрыли разработку самого большого беспилотного летательного аппарата в России, который назывался «Альтаир», об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Как отмечает «Ведомости», конкурс на разработку БЛА класса HALE (большой высоты и продолжительности полета) это ОКБ выиграло еще в 2011 г., и на его разработку с тех пор ушло более 3 млрд руб.

Несмотря на закрытие программы в ОКБ им. Симонова, наработки и технологии проекта «Альтаир» не будут утрачены, сообщили источники издания. Военные могут передать их на другое предприятие для дальнейшего перезапуска разработок.

© «Вечерние Ведомости»

 


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