Минобороны закрыло разработку самого большого беспилотника в России

14:41 | 9.10.2018

В Казани на ОКБ им. Симонова закрыли разработку самого большого беспилотного летательного аппарата в России, который назывался «Альтаир», об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.



Как отмечает «Ведомости», конкурс на разработку БЛА класса HALE (большой высоты и продолжительности полета) это ОКБ выиграло еще в 2011 г., и на его разработку с тех пор ушло более 3 млрд руб.



Несмотря на закрытие программы в ОКБ им. Симонова, наработки и технологии проекта «Альтаир» не будут утрачены, сообщили источники издания. Военные могут передать их на другое предприятие для дальнейшего перезапуска разработок.