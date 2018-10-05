The Insider и Bellingcat назвали Александра Петрова военным врачом из ГРУ

14:34 | 9.10.2018

Названо настоящее имя предполагаемого «отравителя» Скрипалей и «сотрудника ГРУ» Александра Петрова. По данным Bellingcat и The Insider, им оказался военный врач из ГРУ Александр Мишкин. Как утверждают журналисты, он принимал участие в спецоперациях на Украине, в Приднестровье и странах Западной Европы, передает gazeta.ru.



В расследовании указывается, что «цифровой отпечаток» Мишкина существенно меньше, чем у Анатолия Чепиги, которого авторы считают вторым отравителем, известным как Руслан Боширов. Тем не менее участникам расследования удалось «установить ключевые факты его биографии».



По данным Bellingcat и The Insider, в ГРУ его завербовали во время учебы, 2010 году он переехал в Москву и получил документы на имя Александра Петрова. Согласно этим данным, Мишкин был прописан по адресу Хорошевское шоссе, дом 76-б, где находится штаб-квартира Главного управления Генштаба Минобороны.



Как отмечает «Эхо Москвы», сами фигуранты расследования отрицают причастность к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери.