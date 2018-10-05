Власти РФ планируют заменить бумажные паспорта на электронные

14:29 | 9.10.2018

Власти планируют начать переводить россиян с бумажных паспортов на электронные. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу правительства.



Электронные паспорта должны в конечном итоге полностью заменить бумажный вариант документа. Как пояснили в пресс-службе правительства, он может быть изготовлен в виде пластиковой карточки с электронным чипом.



Отмечается, что электронный паспорт поэтапно даст владельцу доступ ко всем госреестрам и госуслугам, запись об оказании ему этих услуг будет также фиксироваться в электронном виде.