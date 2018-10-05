Глава UFC сообщил, что Нурмагомедов сохранит пояс чемпиона UFC

14:26 | 9.10.2018

Глава UFC Дана Уайт сообщил, что российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов сохранит свой титул, несмотря на происшествие на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе, однако ему может грозить отстранение от боев в США на срок от 4 до 6 месяцев. Кроме того, Уайт сообщил, что организация оштрафует Нурмагомедова в размере 250 тысяч долларов, сообщает издание TMZ.



Как напоминает sport-express.ru, Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора в четвертом раунде удушающим приемом, после чего покинул октагон и напал на членов команды Макгрегора, спровоцировав массовую потасовку.