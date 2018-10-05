На военном складе ВСУ под Черниговом произошел взрыв

14:19 | 9.10.2018

На военном складе Вооруженных сил Украины под Черниговом прогремел взрыв. Инцидент произошел в районе города Ичня около трех часов ночи. По данным украинской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, на складе хранится 88 тыс. тонн боеприпасов. В Генштабе ВСУ заявили, что в результате взрывов никто не пострадал.



В связи со взрывом эвакуированы около 10 тыс. человек. В радиусе 20 км от склада закрыто воздушное пространство, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта, передает РБК.