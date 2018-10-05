Отец Нурмагомедова пообещал наказать сына из-за драки после боя с Макгрегором

15:38 | 8.10.2018

Отец российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап раскритиковал своего сына за спровоцированную массовую драку после боя с ирландцем Конором Макгрегором. По его словам, Хабиба ждет «более жесткое наказание, чем от руководства UFC», передает gazeta.ru.



Нурмагомедов в четвертом раунде одержал победу над Макгрегором. Сразу после завершения боя российский спортсмен поспорил с кем-то за пределами ринга, после чего перепрыгнул к болельщикам через ограждение, где произошла массовая драка.



Отец Хабиба заявил, что как глава команды чемпиона возьмет на себя ответственность за инцидент. Ранее, президент UFC Дэйна Уайт заявил, что не уверен на 100%, что Нурмагомедова не лишат титула после произошедшего, передает Р-спорт.