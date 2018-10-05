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Россия и мир


15:17 | 8.10.2018

В международном аэропорту "Жуковский" столкнулись два самолета

В воскресенье в международном аэропорту "Жуковский" столкнулись два самолета авиакомпаний "Икар" и "Уральские авиалинии". Пострадавших и жертв нет, сообщает московская межрегиональная транспортная прокуратура. Отмечается, что в результате инцидента у самолёта «Уральских авиалиний» повреждён левый подкрылок и аэронавигационный фонарь. В настоящее время по данному факту организована проверка.

© «Вечерние Ведомости»

 


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