15:17 | 8.10.2018

В воскресенье в международном аэропорту "Жуковский" столкнулись два самолета авиакомпаний "Икар" и "Уральские авиалинии". Пострадавших и жертв нет, сообщает московская межрегиональная транспортная прокуратура. Отмечается, что в результате инцидента у самолёта «Уральских авиалиний» повреждён левый подкрылок и аэронавигационный фонарь. В настоящее время по данному факту организована проверка.