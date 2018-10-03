Американские танкисты рассказали о недостатках российской «Арматы»

17:03 | 5.10.2018

Члены экипажа одного из стоящих на вооружении в США танков M1 «Абрамс» оценили характеристики российского танка Т-14 «Армата». В частности, танкисты заявили, что «русские потеряли контроль над своей фантазией», пишет Business Insider.



Вместе с тем военные, которых журналисты опросили после демонстрации M1 Abrams на полигоне Форт-Блисс, похвалили платформу «Армата» — в частности, они оценили высокую защищенность членов экипажа танка.



В то же время танкисты с изрядной долей скепсиса отнеслись к автомату заряжания российского танка, сообщив, что экипаж Т-14 может столкнуться с трудностями в случае задержек в стрельбе в реальных боевых действиях. Следует отметить, что в основном танке армии США заряжание производится вручную, передает regnum.ru.