Президента США Дональда Трампа осмеяли за прилипшую к ботинку туалетную бумагу

16:55 | 5.10.2018

Президент США Дональд Трамп поднялся на борт самолета перед вылетом в штат Миннесота, не заметив прилипший к его ботинку кусок бумаги. Об этом сообщило издание Huffington Post.



На опубликованной видеозаписи Трамп поднимается по трапу на борт номер один в международном аэропорту Миннеаполиса. К подошве его левого ботинка прилип кусок бумаги, который не отпал, даже когда Трамп развернулся, чтобы помахать с вершины трапа.



Видео было просмотрено более трех миллионов раз и вызвало насмешки в адрес президента. Некоторые пользователи написали главе Белого дома напрямую, обратившись к нему в Twitter. «Вы должны уволить ответственного за проверку туалетной бумаги», — посоветовал один из юзеров. «Уберите бумажку с ботинка», — призвал другой, передает lenta.ru.