Ученые заподозрили американских военных в разработке биологического оружия

16:50 | 5.10.2018

Программа американских военных по использованию насекомых для распространения генетически модифицированных вирусов может нарушать Конвенцию о биологическом оружии. Об этом говорится в исследовании группы ученых из университетов Германии и Франции, опубликованном в Science.



Разрабатывается программа Insect Allies в управлении перспективных исследовательских проектов (DARPA) Пентагона. Официально ее целью обозначена «горизонтальная» редакция хромосом растений, которую будут осуществлять переносимые насекомыми генномодифицированные вирусы. Американские военные полагают, что таким образом можно позитивно повлиять на сельское хозяйство, однако ученые сомневаются в таком результате, сообщает iz.ru. По данным Independent, на программу было потрачено около 27 млн долларов.