В Якутске в крупном торговом центре произошел пожар

16:27 | 5.10.2018

В центре Якутска произошел пожар в торговом центре «Сахаэкспоцентр». Возгорание было в павильоне на третьем этаже, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Саха. Отмечается, что открытого огня на месте уже нет, все люди покинули здание.