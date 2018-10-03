СМИ сообщили о пропаже в Китае президента Интерпола

16:22 | 5.10.2018

Президент Интерпола Мэн Хунвэй в конце сентября уехал в отпуск из Франции в Китай, и с тех пор о нем нет никаких известий. Жена пропавшего обратилась в полицию, которая начала расследование, передает РБК.



Хунвэй возглавил Международную организацию уголовной полиции в 2016 году. До этого являлся заместителем руководителя Государственного океанического управления Китая, еще раньше занимал пост замминистра общественной безопасности и директора береговой охраны КНР, сообщает РИА «Новости».