Названы лауреаты Нобелевской премии мира за 2018 год

16:18 | 5.10.2018

Нобелевскую премию мира за 2018 год присудили Денису Муквеге и Наде Мурад за усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны, объявил Норвежский нобелевский комитет, передает РИА «Новости».



Врач Денис Муквеге посвятил себя помощи тысячам жертв сексуального насилия, пострадавшим во время войны в Конго. Он неоднократно указывал на безнаказанность массового сексуального насилия и неоднократно критиковал правительство Конго и других стран за использование насилия в качестве оружия во время военных конфликтов. Надя Мурад в 2014 году попала в сексуальное рабство в «Исламское государство» (группировка запрещена в России). Она смогла сбежать из плена и посвятила себя правозащитной деятельности. В 2016 году правительство Ирака предложило номинировать Мурад на Нобелевскую премию мира, сообщает ТК «Дождь».



Как отмечает РБК, по данным Нобелевского комитета, в 2018 году на премию мира претендовал 331 кандидат, в том числе 216 человек и 115 организаций. Официально имена номинантов не раскрываются.