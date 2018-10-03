Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти полков системы ПВО С-400

16:11 | 5.10.2018

Россия и Индия подписали контракт на поставку пяти полков (десяти дивизионов) системы ПВО С-400. Документ был подписан во время визита Путина в Индию, сообщил его пресс-секретарь Песков. Общая сумма сделки превышает $5 млрд. Индия станет третьим зарубежным покупателем «Триумфов» после Китая и Турции.



Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди отметили приверженность двух стран развитию военно-технического сотрудничества, которое имеет долгую историю, носит доверительный и взаимовыгодный характер, передает РИА «Новости».