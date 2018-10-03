В Московской области разбился истребитель МиГ-29

16:05 | 5.10.2018

Возгорание около одного из двигателей стало причиной крушения истребителя МиГ-29 в районе Жуковского в Московской области, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией. Оба пилота успели катапультироваться. Один из летчиков находится в реанимации городской больницы Жуковского, но угрозы для жизни нет. Второго отпустили домой.



Самолет упал недалеко от Егорьевска. Как сообщается, пилоты смогли увести машину от жилых районов.