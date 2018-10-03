Во ФСИН сообщили, что Олег Сенцов прекратил голодовку

13:14 | 5.10.2018

Отбывающий наказание в ямальской колонии украинский режиссер Олег Сенцов прекратил акцию протеста на 145-м дне голодовки. Об этом «Интерфаксу» сообщил заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.



«Да, он прекратил голодовку. Лучшие диетологи Москвы разработали для него специальную диету для вывода его из голодовки», — сказал Максименко в пятницу «Интерфаксу», отвечая на соответствующий вопрос.



Как напоминают «Ведомости», в августе 2015 г. российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в подготовке терактов в Крыму и создании террористической группировки. Режиссер вину не признал. 14 мая 2018 года он объявил голодовку и потребовал освободить из российских колоний всех украинских политзаключенных.