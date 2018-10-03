В Минздраве предложили запретить рекламу леденцов от боли в горле

13:09 | 5.10.2018

Министерство здравоохранения предложило в 2019–2020 годах ввести запрет на рекламу противомикробных препаратов, в число которых входят и леденцы для горла, пишет РБК со ссылкой на документ ведомства, касаемый плана мероприятий по предупреждению «антимикробной резистентности».



Министерство призывает внести поправки в ст. 7 (товары, реклама которых не допускается) Федерального закона «О рекламе», уточняет издание. Сейчас этот закон запрещает продвижение рецептурных препаратов, среди которых есть и некоторые противомикробные. Однако значительная часть препаратов такого типа, в частности средства от простуды, пока за пределами этого списка и активно рекламируются.



При этом в Минздраве отказались пояснить, как именно запрет на рекламу поможет борьбе с устойчивостью микроорганизмов. Как заявил РБК профессор кафедры микробиологии, ректор Смоленского государственного медицинского университет Роман Козлов, логика Минздрава может быть следующей: запрет на рекламу должен привести к снижению употребления этих препаратов при самолечении и в перспективе к снижению устойчивости микроорганизмов к противомикробным средствам.