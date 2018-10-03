Компания «РоссТур» завершит свою работу в качестве туроператора

12:57 | 5.10.2018

Ассоциация туристических операторов России на своём сайте сообщила, что компания «РоссТур» объявит о прекращении туроператорской деятельности. По данным АТОР, «РоссТур» официально объявит о своем решении в пятницу, 5 октября, или в понедельник, 8 октября. При этом компания собирается продолжать агентскую деятельность.



Пресс-секретарь Российского союза индустрии Ирина Тюрина уточнила, что у «РоссТура» нет средств, чтобы погасить долги перед туроператорами, которые не готовы предоставить ему отсрочку. Об этом Тюрина сообщила «Интерфаксу». В связи с этим туристы, забронировавшие туры, не смогут отправиться на отдых. «Пока неясно, о каком количестве туристов идет речь», — сказала Тюрина.