По данным СМИ, США в Сирии применят истребители F-22 в ответ на поставку Россией ЗРК С-300

17:41 | 4.10.2018

Вашингтон может возобновить использование в Сирии истребителей F-22 и самолетов F-16 CJ в ответ на поставку Россией зенитно-ракетных комплексов С-300, передает издание The Drive. Как отмечают журналисты, данные самолёты использовались американскими ВВС в самом начале военной кампании США в Сирии, когда Пентагон ещё не обладал в полной мере информацией о возможностях сирийских ПВО. По мнению экспертов издания, американские войска вынуждены вернуться к этой изначальной тактике. The Drive отмечает, что использование F-22 Raptor возможно в районах, находящихся под контролем сирийских правительственных войск.