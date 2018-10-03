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Россия и мир


17:27 | 4.10.2018

Президент Сербии Александр Вучич отменил высшую боеготовность вооруженных сил

Президент Сербии Александр Вучич отменил боеготовность спецназа вооруженных сил, ранее объявленную в связи с обострением ситуации в Косово, сообщило министерство обороны республики. При этом, по информации ведомства, сербская армия продолжает следить за обстановкой и готова защитить своих граждан.

Как напоминает life.ru, в состояние полной боеготовности спецназ вооружённых сил Сербии был приведён после того, как около 60 бойцов специального подразделения МВД Косово заняли позиции вблизи аккумуляционного озера ГЭС Газиводе, поездку по которому на катере совершил лидер республики Хашим Тачи.

© «Вечерние Ведомости»

 


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