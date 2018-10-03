Россия и мир
17:27 | 4.10.2018
Президент Сербии Александр Вучич отменил высшую боеготовность вооруженных сил
Как напоминает life.ru, в состояние полной боеготовности спецназ вооружённых сил Сербии был приведён после того, как около 60 бойцов специального подразделения МВД Косово заняли позиции вблизи аккумуляционного озера ГЭС Газиводе, поездку по которому на катере совершил лидер республики Хашим Тачи.
© «Вечерние Ведомости»
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