Корабль «Союз МС-08» с тремя космонавтами МКС на борту вернулся на Землю

17:18 | 4.10.2018

Корабль «Союз МС-08» с тремя космонавтами Международной космической станции на борту вернулся на Землю. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса». На планету вернулись космонавт «Роскосмоса» Олег Артемьев и астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. Отмечается, что общее время пребывания экипажа на орбите составило 197 суток.