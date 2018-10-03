Россия и мир
17:14 | 4.10.2018
На химическом заводе в Бельгии произошел взрыв
Пока не известно, о каком веществе идет речь. Причины взрыва также не сообщаются. Местным жителям рекомендовано держать окна и двери закрытыми. В настоящее время утечка газа устранена.
© «Вечерние Ведомости»
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