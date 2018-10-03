На химическом заводе в Бельгии произошел взрыв

17:14 | 4.10.2018

На химическом заводе Vynova в бельгийской коммуне Тессендерло в провинции Лимбург произошел взрыв. Об этом сообщает телеканал RTL со ссылкой на экстренные службы. Инцидент произошел в четверг утром. Над предприятием поднимается облако газа, передает РИА «Новости».



Пока не известно, о каком веществе идет речь. Причины взрыва также не сообщаются. Местным жителям рекомендовано держать окна и двери закрытыми. В настоящее время утечка газа устранена.