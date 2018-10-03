МИД Украины объявил консула Венгрии в Закарпатье персоной нон грата

17:02 | 4.10.2018

Консул Венгрии в городе Берегово, расположенном в Закарпатской области недалеко от венгерской границы, объявлен персоной нон грата, сообщается на сайте украинского МИД. Как отметили в ведомстве, соответствующую ноту ведомство передало послу Венгрии в Киеве Эрно Кешкеню. Решение было принято «в связи с деятельностью, несовместимой со статусом консульского должностного лица», утверждает украинская сторона.



Как отмечает РБК, деятельность венгерского представительства в Закарпатье вызвала ранее недовольство Киева в связи с появлением информации о выдаче венгерских паспортов гражданам Украины.