Власти Нидерландов выслали четырех россиян, подозреваемых в кибератаках

16:43 | 4.10.2018

Амстердам выслал четверых россиян, которые якобы пытались провести хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом сообщило Минобороны Нидерландов. В совершении кибератаки, по утверждению министра обороны Нидерландов Анки Бейлевелд, заподозрены четверо россиян – Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин, которые якобы работают на ГРУ.



Как отмечает РБК, минобороны Нидерландов утверждает, что россияне пытались получить данные международного расследования катастрофы самолета авиакомпании Malaysian Airlines, который был сбит в Донбассе. Согласно расследованию объединенной следственной группы, самолет был сбит из зенитного комплекса «Бук», доставленного на Донбасс из 53-й зенитной ракетной бригады под Курском. Россия эту версию опровергала.