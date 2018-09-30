Фрагмент пролета строящейся железнодорожной части Крымского моста упал в воду

16:38 | 4.10.2018

Фрагмент пролета строящейся железнодорожной части Крымского моста съехал в воду, пострадавших нет, инцидент не повлияет на график строительства, сообщает инфоцентр «Крымский мост».



Инцидент произошел на мелководье, на участке между Тузлинской косой и островом Тузла. В тот момент, когда строители с помощью домкратных систем опускали на опоры моста один из железнодорожных пролетов, он накренился и упал в воду. Опоры моста не были повреждены во время происшествия, поэтому несущая способность строения не нарушена. Никто из строителей также не пострадал, передает РБК.



Согласно сообщению информцентра, нештатная ситуация не повлияет на сроки реализации проекта в целом.