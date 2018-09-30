Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио пообещал взыскать с Дональда Трампа все недоплаченные налоги

13:08 | 4.10.2018

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что взыщет с президента США Дональда Трампа все деньги, которые он мог не уплатить в связи с уклонением от налогов. Об этом сообщает телеканал Fox News. «Город Нью-Йорк собирается отсудить все деньги, которые Дональд Трамп задолжал жителям города», — цитирует агентство Bloomberg слова главы администрации мегаполиса.



Как утверждает американская «Нью-Йорк Таймс», Трамп в молодости получил от империи своего отца в области недвижимости не менее 400 млн долларов. Родители нынешнего президента США за все время передали своим детям наличные средства и недвижимость на сумму более 1 млрд долларов. При установленной в США ставке в 55 % налог должен был составить минимум 550 млн долларов. На самом деле Трампы выплатили налог в 52,2 млн долларов (по ставке около 5 %), указывает газета.