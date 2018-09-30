США начнут испытания своего гиперзвукового оружия раньше срока

13:02 | 4.10.2018

США намерены осуществить запуски гиперзвукового оружия «раньше и чаще», чем ожидалось. Об этом заявил первый замминистра обороны Соединённых Штатов Патрик Шанахан. По словам замминистра, сейчас Пентагон решает, сколько единиц этого оружия необходимо США, а также как выстроить промышленную базу.