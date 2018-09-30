Британский центр кибербезопасности обвинил ГРУ в «безрассудных» кибератаках по всему миру

12:57 | 4.10.2018

В Великобритании Национальный центр кибербезопасности обвинил ГРУ России в организации кампании «неизбирательных и безрассудных» кибератак против бизнеса, политических институтов, спорта и СМИ по всему миру. Об этом сообщает Bloomberg.



В заявлении, опубликованном на сайте дипведомства со ссылкой на выводы Национального центра кибербезопасности, утверждается, что Россия, в частности, стоит за утечкой информации из базы данных Всемирного антидопингового агентства, взломом почты Демократической партии США в ходе предвыборной кампании 2 года назад, а также прошлогодней атакой на украинские финансовые, энергетические и правительственные учреждения, передает «Эхо Москвы».



Официальная Москва неоднократно отвергала все обвинения в кибервмешательстве в политические процессы в других странах и в причастности к взломам и утечкам информации.