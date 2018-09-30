В Верховной раде Украины потребовали от России отдать 30 тысяч вагонов

12:46 | 4.10.2018

Киев требует от России и самопровозглашенных ДНР и ЛНР передать предприятию «Укрзализныця» 30 тысяч вагонов. Об этом сообщает RT со ссылкой на председателя Верховной рады Украины Ирину Геращенко. По ее словам, украинские вагоны остались на «оккупированной территории» после начала «российской агрессии».



Геращенко отметила, что 85 вагонов были приобретены на кредитные средства, выделенные Европейским банком реконструкции и развития. По её словам, Украине ещё предстоит выплачивать долг за эти вагоны.