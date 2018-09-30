Депутат Милонов предложил запретить школьникам красить волосы и пользоваться косметикой

11:26 | 4.10.2018

Член международного комитета Госдумы Милонов предложил ввести в школах «этикет учащегося» и запретить детям пользоваться косметикой и красить волосы. С соответствующим предложением он обратился к министру просвещения РФ Васильевой, передает iz.ru.



Депутат полагает, что в связи со «зловредным влиянием масс- и поп-культуры на детей и подростков» назрела необходимость задуматься над введением дополнительных, «но не излишних» правил для российских школьников, передает РИА «Новости».



Как напоминает life.ru, ранее в Перми 15-летнюю ученицу не пустили в школу из-за розовых волос. За то, что девочку отстранили от учёбы, на гимназию завели административное дело.