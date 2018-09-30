В США скончался физик Леон Ледерман, придумавший термин «частица Бога»

11:20 | 4.10.2018

Лауреат Нобелевской премии по физике Леон Макс Ледерман скончался на 97-м году жизни в американском штате Айдахо. Об этом сообщается на сайте Национальной ускорительной лаборатории имени Энрико Ферми.



Леон Ледерман родился 15 июля 1922 года в Нью-Йорке в семье еврейских мигрантов из СССР. С 1978 по 1989 год возглавлял Национальную ускорительную лабораторию имени Энрико Ферми. В 1988 году он вместе с двумя своими коллегами получил Нобелевскую премию за открытие одного из типов частиц нейтрино (сейчас известно о трех типах таких частиц).



Физик также известен как автор словосочетания «частица Бога», которым он назвал бозон Хиггса в своей книге «Частица Бога: если Вселенная — это ответ, то каков вопрос?». Ироничный термин часто стал употребляться в СМИ, хотя ученые не раз критиковали его, отмечает lenta.ru.