Вице-президент США Пенс обвинил Китай во вмешательстве в выборы 2018 года

11:14 | 4.10.2018

Вице-президент США Майк Пенс выразил мнение, что «вмешательство» Москвы в дела Штатов меркнет на фоне действий Пекина, передает life.ru.



«Как недавно сказал мне высокопоставленный сотрудник нашей разведывательной службы, то, что делают русские, меркнет на фоне того, что делает Китай по всей стране», — говорится в отрывке речи вице-президента о попытках внешнего вмешательства в дела США.



Отмечается, что речь Пенса посвящена обвинению Китая во вмешательстве в американские промежуточные выборы 2018 года. Как утверждает Пенс, китайская сторона мобилизовала «скрытых агентов влияния», чтобы с помощью пропаганды изменить восприятие жителями США политики Пекина.