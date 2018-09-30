Путин подписал закон о повышении в России пенсионного возраста

11:06 | 4.10.2018

Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», сообщает пресс-служба Кремля. Ранее документ был принят Государственной Думой РФ 27 сентября этого года и одобрен Советом Федерации.



В соответствии с подписанным Путиным документом, пенсионный возраст поэтапно поднимут на 5 лет. Женщины будут уходить на пенсию в 60, мужчины в 65, напоминает «Эхо Москвы».