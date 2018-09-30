32% россиян считает, что старость начинается в период с 50 до 59 лет

17:16 | 3.10.2018

Треть россиян (32%) считают, что старыми можно считать людей в возрасте 50–59 лет, при этом 31% опрошенных уверены, что старость начинается не раньше 60–69 лет. Такие данные приведены в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



О том, что старость начинается в 70–79 лет, сказали 16% респондентов, еще 6% — что после 80 лет. При этом 4% россиян считают, что старость наступает уже в 40–49 лет, а 1% опрошенных полагает, что это происходит раньше 40 лет. Средний возраст, в котором, по мнению россиян, наступает старость, — 63 года, отмечает РБК.



Среди минусов пожилого возраста опрошенные отметили плохое здоровье (34%), маленькие пенсии (33%) и одиночество (20%).