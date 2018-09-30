Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии за 2018 год

17:08 | 3.10.2018

Нобелевской премии по химии за 2018 год удостоятся Фрэнсис Арнольд за исследование направленной эволюции ферментов и Джордж Смит и сэр Грегори Винтер за фаговый дисплей пептидов и антител. Об этом сообщается на сайте премии, передает lenta.ru. Эти достижения позволят, в частности, создавать новые лекарства.



Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря, в день смерти основателя премии — шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833–1896).